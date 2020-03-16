شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يقف في قلب سوق للمواشي ويدعو مرتاديه إلى الإغلاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استخدام أحد المواطنين، ميكروفون لحث مرتادي سوق للمواشي للإغلاق احترازيًا، تماشيًا مع إجراءات المملكة.

ودعا المواطن، مرتادي سوق المواشي بالإغلاق وإخلاء السوق حفاظًا على صحتهم وصحتهم المواطنين الآخرين لمدة 15 يومًا.