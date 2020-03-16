شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق جميع دورات مياه المساجد وأماكن الوضوء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت مصادر إعلامية اليوم الإثنين توجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ بإغلاق جميع دورات مياه المساجد وأماكن الوضوء . كشفت مصادر إعلامية اليوم الإثنين توجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ بإغلاق جميع دورات مياه المساجد وأماكن الوضوء . كما وجه " آل الشيخ " بفتح النوافذ وإشراع الأبواب خلال وقت الصلاة ، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها حكومة المملكة .

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