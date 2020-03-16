شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع طفيف في درجات حرارة الثلاثاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس الغد الثلاثاء؛ حيث توقعت نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة. كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس الغد الثلاثاء؛ حيث توقعت نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة. وأوضحت أنه تتأثر معظم مناطق المملكة بارتفاع طفيف في درجات الحرارة العظمى من يوم الثلاثاء، بينما يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة من مساء يوم الأربعاء على مناطق شمال وغرب المملكة، ومن ثم وسط وشرق المملكة.

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