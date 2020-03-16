شكرا لمتابعة خبر عن تأجيل فصل الكهرباء عن المتأخرين عن السداد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الشركة أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الاثنين، عن تأجيل فصل الخدمة الكهربائية؛ بسبب عدم السداد، لمدة شهر من الآن، تضامناً مع الإجراءات الاحترازية الراهنة، وحرصاً على سلامة المشتركين. ‏وقالت الشركة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " حرصاً على سلامتكم، وقف استقبال المشتركين في مكاتب الخدمات لمدة أسبوعين بدءاً من الغد، ويسرنا خدمتكم عبر القنوات البديلة: - مركز البلاغات 933 Advertisements - مركز الخدمة 920001100 - الموقع من هنــــــــــا . - تطبيق ALKAHRABA " .

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