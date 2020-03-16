شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة تكشف موعد بدء فصل الربيع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت الجمعية الفلكية بجدة موعد حدوث الاعتدال الربيعي لهذا العام.

وذكرت أن يوم الجمعة المقبل سيكون أول يوم في فصل الربيع فلكيًا.

وأضافت أن خلال هذه الفترة سيصبح الفجر مبكرًا ،وستغرب الشمس متأخرة.