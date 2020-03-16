توجيه بإغلاق دورات مياه المساجد و أماكن الوضوء … التفاصيل

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وزير الشؤون الإسلامية يوجه بإغلاق جميع دورات مياه المساجد والجوامع وأماكن الوضوء وفتح النوافذ وإشراع الأبواب خلال وقت الصلاة.





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