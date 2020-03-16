بالفيديو.. توفيق الربيعة يوجه رسالة مهمة للمواطنين لمواجهة كورونا

وجَّه الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، رسالة للمواطنين، تتضمن 4 إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»؛ بالتزامن مع الإجراءات الوقائية التي تتخذها المملكة للحد من انتشار الفيروس.

وقال توفيق الربيعة، خلال مقطع مصور بثته وزارة الصحة عبر «تويتر» مخاطبًا المواطنين: «نعيش تحديًا كبيرًا.. فيروس كورونا ينتشر في جميع أنحاء العالم بشكل سريع، ونحن جزء من هذا العالم، وقيادتنا ولله الحمد قامت بمجموعة من الإجراءات الاحترازية لحمايتكم».

توفيق الربيعة يناشد المواطنين لاتباع 4 تعليمات للوقاية من كورونا

وأضاف توفيق الربيعة، أن «التحدي كما ذكرت كبير، وتعاونكم مهم، من القلب أطلب تعاونكم في أربع نقاط، النقطة الأولى تجنب المصافحة بالكامل، والنقطة الثانية غسل وتعقيم اليدين باستمرار لضمان سلامتكم، خصوصًا أن اليدين هما أكبر ناقل للمرض».

وتابع توفيق الربيعة: «النقطة الثالثة تجنب التجمعات بأنواعها، فالتجمعات هي وسيلة لنقل المرض لعدة أشخاص، والنقطة الأخيرة وهي كذلك مهمة، لو أنت قادم من خارج المملكة يجب أن تعزل نفسك في غرفتك بعيدًا عمن حولك لمدة 14 يومًا لسلامتك وسلامة من تحب، فهذه مهمة وطنية، نريد تعاونكم، وكلنا مسؤولون في تحقيق هذه المهمة».

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وأعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الأحد، تسجيل 15 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل بذلك إجمالي الحالات المصابة إلى 118 حالة، تعافت منها 3 حالات.

وكانت المملكة، قد اتخذت عددًا من الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، منها تعليق العمل في جميع الدوائر والأجهزة والمؤسسات الحكومية لمدة 16 يومًا، واقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها، على الطلبات الخارجية فقط، وتعليق الرحلات الجوية.

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