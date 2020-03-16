تعليق استقبال المواطنين والمواطنات في مكاتب الأحوال المدنية

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الإثنين، تعليق استقبال المواطنين والمواطنات- مؤقتًا- في جميع مكاتب الأحوال المدنية؛ بدءًا من اليوم الإثنين، ولمدة 16 يومًا.

وأوضحت الوكالة، أن ذلك يأتي في إطار الجهود الحثيثة، التي تبذلها الجهات الحكومية في المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، ووفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة.

وتابعت الأحوال المدنية، أن تعليق استقبال المواطنين يأتي انطلاقًا من الحرص على حمايتهم؛ بشأن الإجراءات التي يتطلب إنجازها التعامل بالبصمة، وأشارت إلى أن مدة التعليق لا تُحتسب ضمن الفترة الواجبة للتبليغ عن الوقائع المدنية للمواطنين والمقيمين.

اقرأ أيضًا:

Advertisements

«ساما» تعلِّق جميع الجلسات القضائية المصرفية والتمويلية والائتمانية حتى إشعار آخر

أمير الحدود الشمالية يوجه بتنفيذ 6 إجراءات ضمن تدابير الوقاية من فيروس كورونا

إجراءات «كورونا».. أماكن التنزه الممنوعة والأنشطة الموقوفة

«الصحة» تُسجل 15 إصابة جديدة بـ«كورونا»