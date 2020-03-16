«الوطنية للجان العمالية» تتابع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد

أكدت اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة أنها تقوم بالمتابعة والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة جميع الإجراءات المتخذة للوقاية من وباء كورونا المستجد (COVID-19).

وأشادت اللجنة بالدور الذي اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين بقيامها بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتضح منها أن سلامة العنصر البشري أولوية قصوى.

ونوهت اللجنة إلى القرارات التي تهدف إلى المحافظة على سلامة العمال وحفظ حقوقهم بمنح إجازات لسكان المناطق التي أغلقت بعد ظهور حالات إصابة، وتمديد إجازات جميع العاملين الموجودين خارج المملكة لضمان سلامتهم وسلامة الجميع، وقرار حكومة المملكة بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة 16 يومًا للمحافظة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمملكة.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريّد أن اللجنة تدعو جميع منشآت القطاع الخاص لاتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية لضمان صحة وسلامة العاملين فيها.

وتابع الجريد، أن من تلك الإجراءات ضرورة توفير وسائل السلامة والمعقمات الطبية في مواقع العمل، ونطالب منشآت القطاع الخاص التماشي مع القرارات الحكومية الأخيرة وتغليب المصلحة العامة، بما يكفل سلامة العامل ولا يضر بالصالح العام، وتفعيل العمل عن بعد، وأيضًا التأكيد على الحفاظ على حقوق العاملين بشكل عام.

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وقال الجريّد: «تتقدم اللجنة الوطنية للجان العمالية بجزيل الشكر لجميع المنشآت التي بادرت بتفعيل الاجراءات الاحترازية وتوفير وسائل السلامة والبدء بتوفير وسائل العمل عن بعد للعاملين فيها، وتدعو جميع العاملين إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية والتعاون مع الجهات المختصة بالإبلاغ عن أي حالة اشتباه».

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