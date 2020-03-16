«ساما» تقرر خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اليوم الإثنين، قرارًا بخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس.

وأوضحت (ساما) أنه تم خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس من 1.75% إلى 1.00 % ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 75 نقطة أساس من 1.25% إلى 0.50%.

وأشارت (ساما) إلى أن ذلك القرار يأتي حفاظًا على الاستقرار النقدي في ظل التطورات العالمية الأخيرة.

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