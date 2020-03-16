إجراءات وقائية لسلامة المسافرين عبر قطار الحرمين من فيروس كورونا

اعتمد مشروع قطار الحرمين السريع، سلسلة إجراءات وقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد «كوفيد 19»؛ بتعقيم وتطهير مكونات المشروع من محطات، والمرافق العامة داخل المحطات، ومنصات المغادرة والوصول، والقطارات وتجهيزات عرباتها بالكامل .

ويأتي الإجراء الوقائي من إدارة المشروع؛ لضمان أعلى مستويات السلامة في الجانب الصحي، وبما يحقق اشتراطات المملكة في الجانب الوقائي لوسائل النقل؛ للحد من فرص تفشي فيروس كورونا المستجد .

كما تتولى فرق العمل الوقائي يوميًا، تحقيق أدق الاشتراطات الصحية، عبر التعقيم والتطهير لكل المحطات ومرافقها، وتجهيزات عربات القطارات الداخلية على اختلافها، حرصًا من إدارة مشروع ‫قطار الحرمين السريع على سلامة المسافرين.

Advertisements

يُذكر أن المشروع نوّه في وقتٍ سابق لضيوفه بلغات متعددة، عبر حساب قطار الحرمين على منصات تويتر، عن حرصه على تحقيق أعلى الاشتراطات الوقائية، بالنظر إلى ما يشهده المشروع من إقبال متزايد من المسافرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورًا بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية .

اقرأ أيضا:

تعليق العمل في جميع الدوائر والأجهزة والمؤسسات الحكومية لمدة 16 يومًا