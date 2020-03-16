«منشآت» تتيح خدماتها وبرامجها عن بُعد ضمن إجراءات الوقاية من كورونا

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، اليوم، أن خدماتها وبرامجها؛ بما فيها الاستشارات العامة والمتخصصة، متاحة عن بُعد ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الخدمات متاحة عبر تطبيق نوافذ منشآت في شتى المجالات، كالمالية والتقنية والابتكار والقانون والتسويق والمبيعات، التي يقدمها نخبة من المستشارين المتخصصين عن طريق ربطهم برواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر الاتصال المرئي والسمعي والكتابي.

وأوضحت «منشآت»، أن توفير خدماتها عن بُعد يأتي تطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، ضمن جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، لافتة إلى أن تطبيق نوافذ منشآت يهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد ورائدات الأعمال، ومساعدتهم في التغلب على التحديات.

ودعت «منشآت» أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد ورائدات الأعمال، وجميع من يرغب بالاستفادة من خدمات تطبيق نوافذ منشآت، إلى تحميله عن طريق نظامي iOS وAndroid على الأجهزة الذكية، خصوصًا أن التطبيق يقدم معلومات عامة عن برامج وخدمات الهيئة، إضافة إلى الرد على الاستفسارات، التي يطرحها رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال تخصص المستشارين المتخصصين من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة التجارية.