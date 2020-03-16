باشرت الجهات المعنية في منطقة المدينة المنورة، تنفيذ عددٍ من التدابير الوقائية للحماية من فيروس كورونا، واحتواء مخاطر انتشاره.
وشملت الإجراءات المتخذة، منع التجمعات في الأماكن العامة والمفتوحة والمغلقة؛ بما فيها الحدائق والشواطئ والأنشطة البرية وما في حكمها، وإغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات، وإيقاف الأنشطة بداخلها؛ بما فيها المطاعم والمساحات المخصصة للهو الأطفال؛ باستثناء محال السوبرماركت والصيدليات داخل المجمعات.
وتضمنت الاحتياطات، منع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي، وقصر الخدمة فيها على خدمة الطلب من السيارة وخدمة التوصيل فقط، وذلك ضمن إجراءات تم اتخاذها في كل المواقع المماثلة على مستوى المملكة.
اقرأ أيضًا:
جامعة الباحة تفعل 7 آلاف جلسة للتعليم عن بُعد
دول نجحت في السيطرة على كورونا.. تدابير وإجراءات متبعة للحد من انتشار الفيروس
كانت هذه تفاصيل خبر الجهات المعنية تباشر 3 إجراءات احترازية بشأن الوقاية من فيروس كورونا بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.