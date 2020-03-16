الجهات المعنية تباشر 3 إجراءات احترازية بشأن الوقاية من فيروس كورونا بالمدينة المنورة

باشرت ‏الجهات المعنية في منطقة ‎المدينة المنورة، تنفيذ عددٍ من التدابير الوقائية للحماية من فيروس ‎كورونا، واحتواء مخاطر انتشاره.

وشملت الإجراءات المتخذة، منع التجمعات في الأماكن العامة والمفتوحة والمغلقة؛ بما فيها الحدائق والشواطئ والأنشطة البرية وما في حكمها، وإغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات، وإيقاف الأنشطة بداخلها؛ بما فيها المطاعم والمساحات المخصصة للهو الأطفال؛ باستثناء محال السوبرماركت والصيدليات داخل المجمعات.

وتضمنت الاحتياطات، منع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي، وقصر الخدمة فيها على خدمة الطلب من السيارة وخدمة التوصيل فقط، وذلك ضمن إجراءات تم اتخاذها في كل المواقع المماثلة على مستوى المملكة.

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