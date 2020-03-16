فتح المنافذ البرية أمام السعوديين للعودة من الأردن



أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن عبر حسابها على «تويتر»، فتح جميع المنافذ البرية أمام السعوديين فقط للعودة إلى المملكة، مشيرة إلى توفير حافلات لنقل المواطنين من خلف مبنى السفارة اعتبارا من صباح أمس. وكانت السعودية أعلنت أخيراً تعليق حركة المسافرين عبر جميع المنافذ البرية مع الأردن، مع السماح بالحركة التجارية والشحن ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا. يذكر أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري، يتابع شخصياً وينسق مع الجانب الأردني لتوفير جميع التسهيلات للمواطنين حتى عودتهم إلى المملكة.

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