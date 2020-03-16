إغلاق وإنذار وتغريم 160 منشأة غير متقيدة بالإجراءات الوقائية بالقريات

أغلفت بلدية محافظة القريات ⁩12 منشأة، وأنذرت 120، وغرمت 28، وذلك في حملة شاملة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية المتخذة ضد الأمراض المعدية المتعلقة ⁧بفيروس كورونا⁩. وأوضح لـ«دوت الخليج» رئيس بلدية القريات سميحان الشمري أن البلدية أقرت مؤخراً عدداً من الإجراءات والتدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا الجديد. وأكد الشمري أن البلدية تنفذ حملة توعوية ورقابية مكثفة بتوجيهات واهتمام بالغ من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، ومتابعة أمين منطقة الجوف عاطف الشرعان، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجولات صباحية ومسائية، وتم تطبيق الغرامات والجزاءات على المخالفين والإغلاق، مؤكدا أن صحة المواطن خط أحمر ولن يتم التهاون بأي حال من الأحوال مع المنشآت المخالفة، مشدداً في الوقت نفسه على أن البلدية تعمل بشكل مكثف على الجولات الرقابية الميدانية والقيام بحملات تفتيشية بشكل يومي ومستمر، بالتعاون مع الجهات المختصة بهدف الحفاظ على الصحة العامة، مهيباً بالمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفة أو عن أي ملاحظة أو شكوى متعلقة بالصحة العامة عبر مركز 940.



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