السعودية اليوم / الأمير سلطان بن سلمان يشيد بمبادرة البنك الأهلي لرعاية 5000 آلاف طفل وطفلة سنوياً



الرياض 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة أن مبادرة البنك الأهلي التجاري "لا لطباعة الإيصال" التي يتم من خلالها توجيه ريع ما يتم توفيره نتيجة عدم طباعة إيصالات معاملات أجهزة الصراف الآلية التابعة للبنك لمدة عام كامل لصالح خدمات الجمعية المتخصصة تُعد أنموذجاً لتكامل الجهود والتعاون بين المؤسسات المالية والاقتصادية الوطنية من ناحية ومؤسسات العمل الخيري من ناحية أخرى, مشيراً إلى أن دور المؤسسات التجارية والمالية والصناعية في مسيرة التنمية الوطنية تجاوز المحور الاقتصادي إلى آفاق أرحب تشمل تنمية المجتمع، وتلبية احتياجاته الاجتماعية جنباً الى جنب مع جهود الدولة.

وأعرب الأمير سلطان بن سلطان عن تقديره لرئيس مجلس إدارة البنك سعيد الغامدي وأعضاء المجلس ومنسوبي البنك بتفاعلهم الإيجابي مع رسالة الجمعية خاصة، وبرامج العمل الخيري بوجه عام, مبيناً أن وعي المواطنين والمقيمين وتفهمهم لأهمية وجدوى برامج المسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري يمثل ضمانة نجاح لمثل تلك المبادرات وتحقيق أهدافها.

يشار إلى أن جمعية الأطفال ذوي الإعاقة تقدم خدمات علاجية وتعليمية وتأهيلية لنحو 5,000 طفل عبر مراكزها الإحد عشر في مختلف مناطق المملكة، حيث تمكنت العام الماضي بفضل من الله ثم بدعم الدولة والمؤسسات والأفراد من دمج نحو 187 طفلاً في مدارس التعليم العام، يضاف إلى ذلك استفادة أكثر من 85 طفلاً وطفلة تخرجوا وتم تحويلهم إلى مراكز ومعاهد أخرى.

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16:24ت م

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