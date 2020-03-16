شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: ندرس قرار تعليق العمل في القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل
- هناك 18 جهة حكومية تقيّم مستجدات الوضع الصحي يوميًا
- ملتزمون بالشفافية حول تطورات فيروس كورونا
- إجمالي المتعافين من الفيروس 6 أشخاص حتى الآن
أكد وزيرالصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن قيادة المملكة مهتمة بصحة الجميع
وأضاف: المملكة طبقت منذ بداية ظهوركورونا إجراءات احترازية، والأيام القادمة فترة تحدي كبير، وهناك 18 جهة حكومية تقيّم مستجدات الوضع الصحي يوميًا ، نقيم الوضع بشكل مستمر وملتزمون بالشفافية حول تطورات فيروس كورونا
ووقال وزير الصحة : ندرس قرار تعليق العمل في القطاع الخاص ، و نأمل من المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة ، مشيراً وأشار الربيعة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 6 أشخاص حتى الآن ، ونتوقع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم.
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