شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوع فى المساجد والان نبدء بالتفاصيل

قررت وزارة الشؤون الاسلامية، إغلاق جميع دورات مياه المساجد والجوامع وأماكن الوضوء. فتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة.

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