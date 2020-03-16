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الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلزم منشآت القطاع الخاص بتطبيق الإجازة المرضية والاستثنائية والحجر المنزلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض

ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - من منطلق الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة في مواجهة فيروس كورونا الجديد ومنع تفشيه، ووفقاً لقرار اللجنة المشكلة بتوجيه من المقام السامي لهذا الغرض - جميع المنشآت في القطاع الخاص بالالتزام بتطبيق منح إجازة مرضية إجبارية مدتها ( 14 ) يوماً، على أن لا تحسب من رصيد الإجازات للفئات الآتية: (المرأة الحامل, ومن يعاني من الأمراض التنفسية, ومن يعانون من نقص المناعة ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة, والأورام, ومن يعانون من الأمراض المزمنة), وكذلك تطبيق الحجر المنزلي لمدة ( 14 ) يوماً على جميع العاملين العائدين من السفر من خارج المملكة وعدم تمكينهم من العمل إلا بعد انقضاء مدة الحجر, وكذلك إحالة من تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس فوراً إلى الرعاية الطبية. وبينت الوزارة في بيانها أنه بناءً على قرار وزارة الداخلية بتعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م فإنه سيتم عدّ ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقار مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم. وأهابت الوزارة بأصحاب المنشآت إلى الالتزام بهذه القرارات، مرحبة بأي ملاحظات أو بلاغات من خلال تطبيق "معاً للرصد" المتاح عبر الهواتف الذكية ومركز الاتصال الموحد على الرقم "19911" أو من خلال حسابات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.