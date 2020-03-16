السعودية | وزير الصحة السعودي: نتوقع تزايد عدد الإصابات بكورونا

شكرا لقرائتكم وزير الصحة السعودي: نتوقع تزايد عدد الإصابات بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توقع وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، تزايد عدد الإصابات بوباء كورونا خلال الفترة القادمة.

وأضاف وزير الصحة السعودي في مؤتمر صحافي أن السلطات في المملكة مستمرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

وطالب الربيعة جميع المواطنين والمقيمين في السعودية البقاء في المنازل وعدم الخروج لغير الضرورة.

وأكد الوزير السعودي تعافي 3 حالات جديدة أصيبت بكورونا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 6 أشخاص، وطالب المواطنين بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية فقط.

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وقال إن 18 جهة حكومية تقيم تطورات الأوضاع بشكل يومي، مؤكدا الالتزام بالشفافية حول تطورات وباء كورونا.

وأوضح الربيعة أن تعليق العمل في القطاع الخاص تحت الدراسة.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت مساء الأحد، عن رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

يذكر أن فيروس كورونا الجديد وصل إلى 149 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.