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قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم: إن مجموع المتعافين من "كورونا" بلغ 6 أشخاص، ولله الحمد .
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات "كورونا": نأمل من المواطنين الجلوس في منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة، والمملكة طبّقت منذ بداية ظهور المرض إجراءات احترازية، والأيام القادمة فترة تحدٍّ كبير.
وتابع: سنسعى لتحقيق أفضل راحة ممكنة للأشخاص في الحجر الصحي، والأيام القادمة تحمل تحدياً كبيراً في السيطرة على الفيروس.
وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 03:58 PM
قال في مؤتمر صحفي: نأمل من المواطنين الجلوس في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورةوزير الصحة: مجموع المتعافين من"كورونا" 6.. والأيام القادمة تحمل تحدياً كبيراً
قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم: إن مجموع المتعافين من "كورونا" بلغ 6 أشخاص، ولله الحمد .
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات "كورونا": نأمل من المواطنين الجلوس في منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة، والمملكة طبّقت منذ بداية ظهور المرض إجراءات احترازية، والأيام القادمة فترة تحدٍّ كبير.
وتابع: سنسعى لتحقيق أفضل راحة ممكنة للأشخاص في الحجر الصحي، والأيام القادمة تحمل تحدياً كبيراً في السيطرة على الفيروس.
، وزير الصحة: مجموع المتعافين من"كورونا" 6.. والأيام القادمة تحمل تحدياً كبيراً ،
المصدر : الخليج 365
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