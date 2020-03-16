، أكبر ارتفاع يومي.. تسجيل 129 وفاة جديدة بـ"كورونا" في إيران ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحصيلة العامة للإصابات ارتفعت 1053 لتصل إلى 14991 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 129 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "COVID-19"، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين في البلاد منذ بدء التفشي.



وأفاد مدير دائرة الاتصالات العامة في وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، عبر "تويتر"، بارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس في إيران خلال الساعات الـ24 الماضية من 724 إلى 853 حالة.

ووفق "روسيا اليوم"، أضاف أن الحصيلة العامة للإصابات بالفيروس ارتفعت خلال اليوم الماضي بواقع 1053 حالة، لتصل إلى نقطة 14991 بعد أن كانت على مستوى 14991 أمس الأحد، فيما بلغ عدد المتعافين 4996 حالة.

وجدد المسؤول الإيراني دعوة وزارة الصحة للمواطنين إلى البقاء في المنازل وتجنب التنقل بين المدن.

وتعتبر إيران من الدول الأكثر إصابة بفيروس "كورونا" المستجد "COVID-19" في العالم إلى جانب الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بإصابة عدد من المسؤولين الحكوميين بهذه السلالة، بينهم وزيران.وزارة الصحة الإيرانية فيروس كورونا الجديد