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قررت سفارة المملكة في فرنسا تقليص ساعات العمل الرسمية مؤقتاً، ليصبح من تمام الساعة ١١ صباحاً إلى الساعة ٣ بعد الظهر.
جاء ذلك وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وانطلاقاً من الحرص على حماية وسلامة موظفي السفارة ومراجعيها.
وأوضحت السفارة أن ذلك القرار سينفذ ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م، مؤكدة جاهزيتها على مدار الساعة لخدمة كل المواطنين الموجودين، وذلك عبر إيميل السفارة [email protected] أو أرقام قسم شؤون السعوديين 0033673656324، و0033626238195.سفارة المملكة في فرنسا ساعات العمل الرسمية
سفارة المملكة في فرنسا تقلّص ساعات العمل الرسميةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-16
قررت سفارة المملكة في فرنسا تقليص ساعات العمل الرسمية مؤقتاً، ليصبح من تمام الساعة ١١ صباحاً إلى الساعة ٣ بعد الظهر.
جاء ذلك وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وانطلاقاً من الحرص على حماية وسلامة موظفي السفارة ومراجعيها.
وأوضحت السفارة أن ذلك القرار سينفذ ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م، مؤكدة جاهزيتها على مدار الساعة لخدمة كل المواطنين الموجودين، وذلك عبر إيميل السفارة [email protected] أو أرقام قسم شؤون السعوديين 0033673656324، و0033626238195.
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
04:00 PM
وفق الإجراءات الوقائية المقررة من قبل الجهات المختصة
قررت سفارة المملكة في فرنسا تقليص ساعات العمل الرسمية مؤقتاً، ليصبح من تمام الساعة ١١ صباحاً إلى الساعة ٣ بعد الظهر.
جاء ذلك وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وانطلاقاً من الحرص على حماية وسلامة موظفي السفارة ومراجعيها.
وأوضحت السفارة أن ذلك القرار سينفذ ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م، مؤكدة جاهزيتها على مدار الساعة لخدمة كل المواطنين الموجودين، وذلك عبر إيميل السفارة [email protected] أو أرقام قسم شؤون السعوديين 0033673656324، و0033626238195.
، سفارة المملكة في فرنسا تقلّص ساعات العمل الرسمية ،
المصدر : الخليج 365
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