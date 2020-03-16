، ارتفاع إصابات "كورونا" في الأردن إلى 16 حالة ،

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أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الاثنين، إجراءات صحية احترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد لكل القادمين للملكة عبر المطارات والمعابر الحدودية.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في الأردن إلى 16 حالة، وفق إحصاء رسمي.
وتشمل الإجراءات فرض حجر صحي إجباري على جميع القادمين إلى الأردن لمدة 14 يوماً، في مرافق فندقية مخصصة بمنطقة البحر الميت والعاصمة عمان.
ويمنع استقبال القادمين عبر المطارات والمعابر الحدودية من قبل عائلاتهم، أو أي شخص كان، ولن يُسمح بالتواجد في المطارات والمعابر الحدودية إلا للأشخاص المخولين بذلك. وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن أمجد العضايلة أهمية الالتزام بالقرارات الوقائية التي أعلنتها الحكومة سابقاً.
وقال: الحكومة وفي إطار حرصها على سلامة صحة المواطنين والحد من انتشار وباء "كورونا" المستجد، لن تتهاون في تطبيق القانون، وستتخذ إجراءات حازمة لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
وأشار إلى توجّه حكومي لإقرار المزيد من الإجراءات الصحية الوقائية المرتبطة بالنقل العام، وتنظيم العمل في بعض المنشآت، سيتم إعلانها لاحقاً.
ودعا وسائل الإعلام الوطنية المسؤولة والشريكة إلى أن تنقل الحقيقة من خلال استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية.السلطات الأردنية فيروس كورونا الجديد
ارتفاع إصابات "كورونا" في الأردن إلى 16 حالةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-16
أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الاثنين، إجراءات صحية احترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد لكل القادمين للملكة عبر المطارات والمعابر الحدودية.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في الأردن إلى 16 حالة، وفق إحصاء رسمي.
وتشمل الإجراءات فرض حجر صحي إجباري على جميع القادمين إلى الأردن لمدة 14 يوماً، في مرافق فندقية مخصصة بمنطقة البحر الميت والعاصمة عمان.
ويمنع استقبال القادمين عبر المطارات والمعابر الحدودية من قبل عائلاتهم، أو أي شخص كان، ولن يُسمح بالتواجد في المطارات والمعابر الحدودية إلا للأشخاص المخولين بذلك. وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن أمجد العضايلة أهمية الالتزام بالقرارات الوقائية التي أعلنتها الحكومة سابقاً.
وقال: الحكومة وفي إطار حرصها على سلامة صحة المواطنين والحد من انتشار وباء "كورونا" المستجد، لن تتهاون في تطبيق القانون، وستتخذ إجراءات حازمة لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
وأشار إلى توجّه حكومي لإقرار المزيد من الإجراءات الصحية الوقائية المرتبطة بالنقل العام، وتنظيم العمل في بعض المنشآت، سيتم إعلانها لاحقاً.
ودعا وسائل الإعلام الوطنية المسؤولة والشريكة إلى أن تنقل الحقيقة من خلال استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية.
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
03:32 PM
السلطات تطبّق إجراءات احترازية لمنع انتشاره
أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الاثنين، إجراءات صحية احترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد لكل القادمين للملكة عبر المطارات والمعابر الحدودية.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في الأردن إلى 16 حالة، وفق إحصاء رسمي.
وتشمل الإجراءات فرض حجر صحي إجباري على جميع القادمين إلى الأردن لمدة 14 يوماً، في مرافق فندقية مخصصة بمنطقة البحر الميت والعاصمة عمان.
ويمنع استقبال القادمين عبر المطارات والمعابر الحدودية من قبل عائلاتهم، أو أي شخص كان، ولن يُسمح بالتواجد في المطارات والمعابر الحدودية إلا للأشخاص المخولين بذلك. وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن أمجد العضايلة أهمية الالتزام بالقرارات الوقائية التي أعلنتها الحكومة سابقاً.
وقال: الحكومة وفي إطار حرصها على سلامة صحة المواطنين والحد من انتشار وباء "كورونا" المستجد، لن تتهاون في تطبيق القانون، وستتخذ إجراءات حازمة لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
وأشار إلى توجّه حكومي لإقرار المزيد من الإجراءات الصحية الوقائية المرتبطة بالنقل العام، وتنظيم العمل في بعض المنشآت، سيتم إعلانها لاحقاً.
ودعا وسائل الإعلام الوطنية المسؤولة والشريكة إلى أن تنقل الحقيقة من خلال استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية.
، ارتفاع إصابات "كورونا" في الأردن إلى 16 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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