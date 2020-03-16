، المصدر بات قلقاً.. الصين متخوفة من "كورونا" القادم من الخارج ،

محمد بن مسعود - الدمام - العاصمة بكين شهدت تسجيل 6 حالات إصابة جديدة من دول أخرى

أعربت الصين، اليوم الاثنين، عن قلقها من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا الواردة من خارج البلاد، وأنها أصبحت تمثل الخطر الرئيس، وذلك مع تراجع الإصابات داخل البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الواردة من خارج البلاد أصبحت تمثل الخطر الرئيس.

ووفقًا للتلفزيون الرسمي، فقد سجلت العاصمة بكين ست حالات إصابة جديدة واردة من الخارج حتى الساعة الثانية بعد ظهر الاثنين.

ومن بين الحالات الجديدة أربعة أشخاص قادمين من إسبانيا واثنان من بريطانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ للصحفيين إن الفحوص الطبية وإجراءات الحجر الصحي مطبقة على حد سواء على الصينيين والأجانب القادمين من الخارج.

وأفادت السلطات الصحية الصينية بوفاة 14 شخصًا بفيروس كورونا، الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمرض إلى 3213 في أنحاء البلاد.

وسجلت جميع حالات الوفاة في إقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، 13 منها في ووهان عاصمة الإقليم، وتم رصد 16 حالة إصابة جديدة يوم الأحد انخفاضًا من 20 حالة في اليوم السابق.

ويرفع الرقم إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي للصين إلى 80860 حالة.

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