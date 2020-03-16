، الكويت تسمح للوافدين بالمغادرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - عن طريق سفارات بلادهم المعتمدة

أعلن مصدر مسؤول في الطيران المدني الكويتي، اليوم، أن الطيران المدني يسمح للوافدين من جميع الجنسيات لمن يرغب في المغادرة بالسفر، وذلك عن طريق سفارات بلادهم المعتمدة بالكويت.

وقال المصدر، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إن التنسيق يتم بين السفارات ووزارة الخارجية الكويتية التي تنسق بدورها مع الطيران المدني لترتيب مواعيد السفر.

وغادرت أول رحلات الإجلاء من الكويت اليوم إلى بيروت عبر طيران الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 123 حالة بعد تسجيل 11 إصابة جديدة بين جنسيات مختلفة.الكويت الطيران المدني الكويتي فيروس كورونا الجديد