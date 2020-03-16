السعودية | النقد تصدر قرارًا بشأن معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:28 مساءً, 16 مارس 2020 م المناطق - واس أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قرارًا بخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس من 1.75% إلى 1.00 % ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 75 نقطة أساس من 1.25% إلى 0.50%.

ويأتي هذا القرار حفاظًا على الاستقرار النقدي في ظل التطورات العالمية الأخيرة.

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