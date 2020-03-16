السعودية | ‏تقرير “سكني” يكشف آخر أرقام مستفيديه وتحديثات بناء المشاريع

أصدر برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، تقريره الشهري الذي يتضمن مجموعة من البيانات والإحصاءات حول أعداد الأسر المستفيدة والمشاريع التي يجري تنفيذها وشهادات تحمّل ضريبة القيمة المضافة وغيرها من البيانات الأخرى، كما يبرز التقرير استفادة 36,967 أسرة خلال شهر فبراير الماضي، بينهم 11,687 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي أتاحها البرنامج منذ بداية العام الجاري 69,252 أسرة، منها 23,746 أسرة سكنت في منازلها، فيما فضّلت الأسر المستفيدة الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي، والأراضي السكنية والبناء الذاتي، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الرابط https://sakani.housing.sa/sakani-reports.

وأشار التقرير إلى أن “سكني” يستهدف خلال العام الجاري 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر مختلف الحلول السكنية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم ضمن الخيارات التي يقدمها البرنامج بينها ما يزيد عن 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة.

كما أبرز التقرير مستجدات تحديثات البناء في 57 مشروعاً توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس موزعة في أكثر من 16 مدينة حول المملكة، بالإضافة للمشاريع السكنية الجاهزة والتي بلغ عددها 42 مشروعاً بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، والتي تمتاز بجاهزيتها للسكن وتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها.

فيما تناول التقرير الشهري الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث تمت إضافة 7 مخططات جديدة للأراضي السكنية توفر 16,797 قطعة أرض في 4 مناطق، وتتيح وزارة الإسكان من خلال موقع وتطبيق برنامج “سكني” الإلكتروني استعراضها وحجزها بشكل إلكتروني، ضمن 158 مخططاً سكنياً تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج “سكني”.

يذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج “سكني” تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم مجموعة من الخيارات التي تلبّي تطلّعاتها وتتناسب مع قدراتهم لتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة ودفعة أولى ميسرة، سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – عبر الاستحقاق الفوري وإجراءات إلكترونية تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة من المستفيدين المسجلين في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.