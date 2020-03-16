شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المظالم يفعل منظومة العمل عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

أصدر رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قرارًا بتفعيل منظومة العمل الإلكتروني عن بعد لجميع محاكم الديوان وإداراته، وذلك عملاً بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة باتخاذ جميع الأساليب الممكنة للحد من انتشار هذا الفايروس على نطاقات بيئة الأعمال، والتي تقضي بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة (16) يومًا عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني ومنظومة التعليم عن بعد.

يأتي ذلك في ظل الاستعدادات المتكاملة في بيئة العمل الإلكتروني لديوان المظالم، ووفقًا للاحتياطات الوقائية ضد انتشار فايروس كورونا، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة؛ جاء قرار معاليه بتفعيل الوسائل الالكترونية للعمل عن بعد، في جميع محاكم الديوان وإداراته، على أن يتولى رؤساء المحاكم وأصحاب مديري الإدارات ومن في حكمهم متابعة انتظام العمل عن بعد، وكل ما يستجد من أعمال، وفق الاختصاصات المناطة بكل المنسوبين، كما نص القرار على بدء العمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره في يوم الأثنين 21 / 7 / 1441هـ.