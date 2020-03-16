شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمرتكب 24 جريمة سرقة للاستراحات بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله تعالى - عن القبض على متهمٍ، سعودي الجنسية، في العقد الخامس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم سرقة الاستراحات، والاستيلاء على ما تحتويه من شاشات تلفاز، وأجهزة حاسبٍ آلي وهواتف جوالة.
وبين أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بارتكاب أربعٍ وعشرين جريمة، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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