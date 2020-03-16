شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات وقائية بقطار الحرمين السريع والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد مشروع قطار الحرمين السريع سلسلة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد " كوڤيد 19 "، من خلال تعقيم وتطهير مكونات المشروع من محطات، والمرافق العامة داخل المحطات، ومنصات المغادرة والوصول، والقطارات وتجهيزات عرباتها بالكامل .

ويأتي الإجراء الوقائي من إدارة المشروع لضمان أعلى مستويات السلامة في الجانب الصحي، وبما يحقق اشتراطات المملكة في الجانب الوقائي لوسائل النقل، للحد من فرص تفشي فايروس كورونا المستجد .

كما تتولى فرق العمل الوقائي يومياً تحقيق أدّق الاشتراطات الصحية عبر التعقيم والتطهير لكافة المحطات ومرافقها وتجهيزات عربات القطارات الداخلية على اختلافها، حرصاً من إدارة مشروع ‫قطار الحرمين السريع على سلامة المسافرين .