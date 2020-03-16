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قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس من 1.75% إلى 1.00% ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 75 نقطة أساس من 1.25% إلى 0.50%.
ويأتي هذا القرار حفاظاً على الاستقرار النقدي في ظل التطورات العالمية الأخيرة.مؤسسة النقد العربي السعودي معدل أسعار الفائدة
#مؤسسة_النقد تخفض معدل أسعار الفائدة من 1.25 % إلى 0.50 %عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-03-16
قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس من 1.75% إلى 1.00% ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 75 نقطة أساس من 1.25% إلى 0.50%.
ويأتي هذا القرار حفاظاً على الاستقرار النقدي في ظل التطورات العالمية الأخيرة.
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
02:57 PM
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
03:04 PM
قالت: حفاظاً على الاستقرار النقدي في ظل التطورات العالمية الأخيرة
قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس من 1.75% إلى 1.00% ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 75 نقطة أساس من 1.25% إلى 0.50%.
ويأتي هذا القرار حفاظاً على الاستقرار النقدي في ظل التطورات العالمية الأخيرة.
، #مؤسسة_النقد تخفض معدل أسعار الفائدة من 1.25 % إلى 0.50 % ،
المصدر : الخليج 365
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