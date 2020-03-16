، الجهات المعنية بالمدينة تباشر اتخاذ التدابير للوقاية من "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بلديتا صامطة وطريف تطبّقان إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس

باشرت ‏الجهات المعنية في منطقة ‎المدينة المنورة، تنفيذ عدد من التدابير الوقائية للحماية من فيروس ‎كورونا واحتواء مخاطر انتشاره.

وشملت الإجراءات المتخذة: منع التجمعات في الأماكن العامة والمفتوحة والمغلقة بما فيها الحدائق والشواطئ والأنشطة البرية وما في حكمها، وإغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة وإيقاف الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم والمساحات المخصصة للهو الأطفال؛ باستثناء محال السوبرماركت والصيدليات داخل المجمعات.

وتضمنت الاحتياطات: منع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي، وقصْر الخدمة فيها على خدمة الطلب من السيارة وخدمة التوصيل فقط؛ وذلك ضمن إجراءات تم اتخاذها في كل المواقع المماثلة على مستوى المملكة.

من ناحية أخرى، شكلت بلدية محافظة صامطة التابعة لأمانة منطقة جازان فريقًا للتعريف بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري، أن الفريق سيعمل مع التطورات المتعلقة بفيروس كورونا؛ لافتًا إلى أن تشكيل فريق العمل يأتي استكمالًا لمجموعة القرارات التي اتخذتها البلدية خلال الأيام الماضية في المحافظة والقرى والأحياء التابعة لها.

وأشار إلى أن البلدية باشرت تطبيق إجراءات احترازية بهدف تعزيز الصحة العامة في المنشآت الغذائية والوقاية من فيروس كورونا، شملت التأكيد على الأسواق التجارية بتعقيم عربات التسوق، ووضع الجل المعقم لليدين، والتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة بارتداء الكمامات والقفازات، والاعتناء بالنظافة الشخصية، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة والتعقيم؛ مؤكدًا إلزام جميع المطاعم والمقاهي باستخدام جميع سبل الوقاية من الفيروس وتنفيذ الاشتراطات الصحية السليمة لمواجهة ذلك.

في سياق ذي صلة، كثّفت بلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، جهودها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وأكد رئيس البلدية المهندس عودة بن خلف العنزي، أن البلدية تعمل بجميع طاقتها للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد؛ حيث اتبعت إجراءات احترازية مشددة ضمن خطة الوزارة للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد.

ولفت إلى أن البلدية قامت بإغلاق مقاهي الشيشة ومنع جميع الأسواق الموسمية، إضافة للأماكن التي بها تجمعات كالحدائق العامة والملاعب، وإغلاق كافة محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، وإلزام جميع المحلات التجارية والصحية باستخدام المعقمات ولبس الكمامات وتعقيم المحلات بشكل مستمر، إضافة إلى إغلاق الطلبات المحلية داخل المطاعم وأماكن اللعب للأطفال، كذلك منع الأكل والشرب داخل المقاهي سواء المفتوحة أو المغلقة؛ حيث تقتصر الخدمة بها على طلبات السيارات والتوصيل فقط، كذلك تم إيقاف مزاد المواشي، كما قامت بإجراءات الإصحاح البيئي برش للحاويات والرش الرذاذي للشوارع بالمحافظة.‏الجهات المعنية المدينة المنورة فيروس ‎كورونا الجديد