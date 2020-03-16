، قطار الحرمين يعتمد إجراءات وقائية لسلامة المسافرين من "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعقيم وتطهير مكونات المشروع من محطات ومرافق داخل المحطات

اعتمد مشروع قطار الحرمين السريع، سلسلة من الإجراءات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوڤيد 19"، من خلال تعقيم وتطهير مكونات المشروع من محطات ومرافق عامة داخل المحطات، ومنصات المغادرة والوصول، والقطارات، وتجهيزات عرباتها بالكامل.

يأتي الإجراء الوقائي من إدارة المشروع؛ لضمان أعلى مستويات السلامة في الجانب الصحي، وبما يحقق اشتراطات المملكة في الجانب الوقائي لوسائل النقل؛ للحد من فرص تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتتولى فِرَق العمل الوقائي يوميًّا، تحقيق أدق الاشتراطات الصحية عبر التعقيم والتطهير لكل المحطات ومرافقها وتجهيزات عربات القطارات الداخلية على اختلافها؛ حرصًا من إدارة مشروع قطار الحرمين السريع على سلامة المسافرين.

يُذكر أن المشروع نوّه في وقت سابق لضيوفه -بلغات متعددة عبر حساب قطار الحرمين على منصات تويتر- عن حرصه على تحقيق أعلى الاشتراطات الوقائية، بالنظر إلى ما يشهده المشروع من إقبال متزايد من المسافرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.مشروع قطار الحرمين السريع الإجراءات الوقائية فيروس كورونا الجديد