، أمير الرياض يوجّه بتنفيذ الإجراءات الوقائية للتعامل مع "كورونا" ،

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وجّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أمين المنطقة والمحافظين ورؤساء المراكز ومدير الشرطة بتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع فيروس "كورونا".
وتضمّن التوجيه منع التجمعات في الأماكن العامة والمفتوحة والمغلقة بما فيها "الحدائق، والأنشطة البرية وما في حكمها" وإغلاق المجمعات التجارية والمولات وإيقاف الأنشطة بداخلها باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدلية إن وُجدت، ومنع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي سواء المفتوحة أو المغلقة واقتصار الطلب على السيارة أو التوصيل فقط.
وأكد أمير منطقة الرياض على الحرص وعدم التهاون في ذلك والمتابعة الميدانية للقطاعات المعنية مع الجهات التنفيذية.
من ناحية أخرى، أصدر رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قراراً بتفعيل منظومة العمل الإلكتروني عن بعد لجميع محاكم الديوان وإداراته، وذلك عملاً بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة باتخاذ جميع الأساليب الممكنة للحد من انتشار هذا الفيروس على نطاقات بيئة الأعمال، والتي تقضي بتعليق الحضور لمقارّ العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة 16 يوماً عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني ومنظومة التعليم عن بُعد.
يأتي ذلك في ظل الاستعدادات المتكاملة في بيئة العمل الإلكتروني لديوان المظالم، ووفقاً للاحتياطات الوقائية ضد انتشار فيروس "كورونا"، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، جاء قراره بتفعيل الوسائل الإلكترونية للعمل عن بعد، في جميع محاكم الديوان وإداراته، على أن يتولى رؤساء المحاكم ومديرو الإدارات ومن في حكمهم متابعة انتظام العمل عن بعد، وكل ما يستجد من أعمال، وفق الاختصاصات المناطة بكل المنسوبين، كما نص القرار على بدء العمل بالقرار ابتداءً من تاريخ صدوره في يوم الاثنين 21/ 7/ 1441هـ.
يشار إلى أن منظومة العمل الداخلي في ديوان المظالم تعتمد على عدد من المنصات الإلكترونية التي تتيح لمنسوبيه العمل عن بُعد من خلال البوابة الإلكترونية لديوان المظالم (بوابتي)؛ كمنصة "معين" التي تقدم خدمات التقاضي إلكترونياً للمستفيدين، ومنصتي "خدماتي" و"إدارة"، المخصصتين للشؤون الإدارية والمالية لمنسوبي الديوان، ومنصة "مسار" المخصصة لمتابعة كل الأعمال والمبادرات المرتبطة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية، وقياس مدى نسبة تقدمها، وبرنامج "خبير" الإلكتروني للتدريب التعاوني، المخصص لتلقي طلبات التدريب من قبل الطلاب والطالبات لدى الديوان بشكل إلكتروني، ومنصة "داعم" لتلقي وتقديم الدعم الفني للمنسوبين بجميع إدارات ومحاكم ديوان المظالم، ومنصة "التفتيش القضائي"... وغيرها من الخدمات والأنظمة التي يتم إنجاز الأعمال من خلالها بشكل إلكتروني كامل.الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض فيروس كورونا الجديد
أمير الرياض يوجّه بتنفيذ الإجراءات الوقائية للتعامل مع "كورونا"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-16
وجّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أمين المنطقة والمحافظين ورؤساء المراكز ومدير الشرطة بتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع فيروس "كورونا".
وتضمّن التوجيه منع التجمعات في الأماكن العامة والمفتوحة والمغلقة بما فيها "الحدائق، والأنشطة البرية وما في حكمها" وإغلاق المجمعات التجارية والمولات وإيقاف الأنشطة بداخلها باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدلية إن وُجدت، ومنع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي سواء المفتوحة أو المغلقة واقتصار الطلب على السيارة أو التوصيل فقط.
وأكد أمير منطقة الرياض على الحرص وعدم التهاون في ذلك والمتابعة الميدانية للقطاعات المعنية مع الجهات التنفيذية.
من ناحية أخرى، أصدر رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قراراً بتفعيل منظومة العمل الإلكتروني عن بعد لجميع محاكم الديوان وإداراته، وذلك عملاً بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة باتخاذ جميع الأساليب الممكنة للحد من انتشار هذا الفيروس على نطاقات بيئة الأعمال، والتي تقضي بتعليق الحضور لمقارّ العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة 16 يوماً عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني ومنظومة التعليم عن بُعد.
يأتي ذلك في ظل الاستعدادات المتكاملة في بيئة العمل الإلكتروني لديوان المظالم، ووفقاً للاحتياطات الوقائية ضد انتشار فيروس "كورونا"، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، جاء قراره بتفعيل الوسائل الإلكترونية للعمل عن بعد، في جميع محاكم الديوان وإداراته، على أن يتولى رؤساء المحاكم ومديرو الإدارات ومن في حكمهم متابعة انتظام العمل عن بعد، وكل ما يستجد من أعمال، وفق الاختصاصات المناطة بكل المنسوبين، كما نص القرار على بدء العمل بالقرار ابتداءً من تاريخ صدوره في يوم الاثنين 21/ 7/ 1441هـ.
يشار إلى أن منظومة العمل الداخلي في ديوان المظالم تعتمد على عدد من المنصات الإلكترونية التي تتيح لمنسوبيه العمل عن بُعد من خلال البوابة الإلكترونية لديوان المظالم (بوابتي)؛ كمنصة "معين" التي تقدم خدمات التقاضي إلكترونياً للمستفيدين، ومنصتي "خدماتي" و"إدارة"، المخصصتين للشؤون الإدارية والمالية لمنسوبي الديوان، ومنصة "مسار" المخصصة لمتابعة كل الأعمال والمبادرات المرتبطة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية، وقياس مدى نسبة تقدمها، وبرنامج "خبير" الإلكتروني للتدريب التعاوني، المخصص لتلقي طلبات التدريب من قبل الطلاب والطالبات لدى الديوان بشكل إلكتروني، ومنصة "داعم" لتلقي وتقديم الدعم الفني للمنسوبين بجميع إدارات ومحاكم ديوان المظالم، ومنصة "التفتيش القضائي"... وغيرها من الخدمات والأنظمة التي يتم إنجاز الأعمال من خلالها بشكل إلكتروني كامل.
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
02:33 PM
ديوان المظالم يبدأ العمل من خارج مقارّه ومحاكمه عبر التقنية
وجّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أمين المنطقة والمحافظين ورؤساء المراكز ومدير الشرطة بتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع فيروس "كورونا".
وتضمّن التوجيه منع التجمعات في الأماكن العامة والمفتوحة والمغلقة بما فيها "الحدائق، والأنشطة البرية وما في حكمها" وإغلاق المجمعات التجارية والمولات وإيقاف الأنشطة بداخلها باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدلية إن وُجدت، ومنع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي سواء المفتوحة أو المغلقة واقتصار الطلب على السيارة أو التوصيل فقط.
وأكد أمير منطقة الرياض على الحرص وعدم التهاون في ذلك والمتابعة الميدانية للقطاعات المعنية مع الجهات التنفيذية.
من ناحية أخرى، أصدر رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قراراً بتفعيل منظومة العمل الإلكتروني عن بعد لجميع محاكم الديوان وإداراته، وذلك عملاً بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة باتخاذ جميع الأساليب الممكنة للحد من انتشار هذا الفيروس على نطاقات بيئة الأعمال، والتي تقضي بتعليق الحضور لمقارّ العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة 16 يوماً عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني ومنظومة التعليم عن بُعد.
يأتي ذلك في ظل الاستعدادات المتكاملة في بيئة العمل الإلكتروني لديوان المظالم، ووفقاً للاحتياطات الوقائية ضد انتشار فيروس "كورونا"، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، جاء قراره بتفعيل الوسائل الإلكترونية للعمل عن بعد، في جميع محاكم الديوان وإداراته، على أن يتولى رؤساء المحاكم ومديرو الإدارات ومن في حكمهم متابعة انتظام العمل عن بعد، وكل ما يستجد من أعمال، وفق الاختصاصات المناطة بكل المنسوبين، كما نص القرار على بدء العمل بالقرار ابتداءً من تاريخ صدوره في يوم الاثنين 21/ 7/ 1441هـ.
يشار إلى أن منظومة العمل الداخلي في ديوان المظالم تعتمد على عدد من المنصات الإلكترونية التي تتيح لمنسوبيه العمل عن بُعد من خلال البوابة الإلكترونية لديوان المظالم (بوابتي)؛ كمنصة "معين" التي تقدم خدمات التقاضي إلكترونياً للمستفيدين، ومنصتي "خدماتي" و"إدارة"، المخصصتين للشؤون الإدارية والمالية لمنسوبي الديوان، ومنصة "مسار" المخصصة لمتابعة كل الأعمال والمبادرات المرتبطة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية، وقياس مدى نسبة تقدمها، وبرنامج "خبير" الإلكتروني للتدريب التعاوني، المخصص لتلقي طلبات التدريب من قبل الطلاب والطالبات لدى الديوان بشكل إلكتروني، ومنصة "داعم" لتلقي وتقديم الدعم الفني للمنسوبين بجميع إدارات ومحاكم ديوان المظالم، ومنصة "التفتيش القضائي"... وغيرها من الخدمات والأنظمة التي يتم إنجاز الأعمال من خلالها بشكل إلكتروني كامل.
، أمير الرياض يوجّه بتنفيذ الإجراءات الوقائية للتعامل مع "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.