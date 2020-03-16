- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى 29 حالة.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه تم تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) اليوم.
وقررت السلطات المغربية، أمس، تعليق الرحلات الجوية والبحرية، وإغلاق المنافذ البرية أمام المسافرين؛ لمواجهة فيروس كورونا.وزارة الصحة المغربية فيروس كورونا الجديد
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 03:02 PM
قررت السلطات المغربية أمس تعليق الرحلات الجوية والبحريةارتفاع حالات الإصابة المؤكّدة بـ "كورونا" في المغرب إلى 29 حالة
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى 29 حالة.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه تم تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) اليوم.
وقررت السلطات المغربية، أمس، تعليق الرحلات الجوية والبحرية، وإغلاق المنافذ البرية أمام المسافرين؛ لمواجهة فيروس كورونا.
، ارتفاع حالات الإصابة المؤكّدة بـ "كورونا" في المغرب إلى 29 حالة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حالات الإصابة المؤكّدة بـ "كورونا" في المغرب إلى 29 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.