محمد بن مسعود - الدمام - بإقليم السند ليرتفع عدد المصابين إلى 94 إصابة سجّلت السلطات الباكستانية، اليوم، 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 94 إصابةً. وأفادت بأن الإصابات الجديدة ظهرت في إقليم السند لأشخاص قادمين من إيران، مشيرةً إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الإقليم بلغ 76 حالةً؛ منها 25 حالةً في مدينة كراتشي عاصمة الإقليم، وتعافى اثنان من المصابين حتى الآن، بينما يخضع 74 مصاباً للحجر الصحي.باكستان فيروس كورونا الجديد باكستان تسجّل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-16 سجّلت السلطات الباكستانية، اليوم، 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 94 إصابةً. وأفادت بأن الإصابات الجديدة ظهرت في إقليم السند لأشخاص قادمين من إيران، مشيرةً إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الإقليم بلغ 76 حالةً؛ منها 25 حالةً في مدينة كراتشي عاصمة الإقليم، وتعافى اثنان من المصابين حتى الآن، بينما يخضع 74 مصاباً للحجر الصحي. Advertisements 16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 12:57 PM بإقليم السند ليرتفع عدد المصابين إلى 94 إصابة بإقليم السند ليرتفع عدد المصابين إلى 94 إصابة سجّلت السلطات الباكستانية، اليوم، 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 94 إصابةً. وأفادت بأن الإصابات الجديدة ظهرت في إقليم السند لأشخاص قادمين من إيران، مشيرةً إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الإقليم بلغ 76 حالةً؛ منها 25 حالةً في مدينة كراتشي عاصمة الإقليم، وتعافى اثنان من المصابين حتى الآن، بينما يخضع 74 مصاباً للحجر الصحي. ، باكستان تسجّل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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