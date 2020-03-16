بالفيديو.. الطلاب يتفاعلون مع شيوخهم في حلقات تحفيظ القرآن عن بعد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو أجواء النشاط في حلقات تحفيظ القرآن الكريم عن بعد، ومدى تفاعل الطلاب مع شيوخهم. وثق مقطع فيديو أجواء النشاط في حلقات تحفيظ القرآن الكريم عن بعد، ومدى تفاعل الطلاب مع شيوخهم. واستعان الشيوخ بالهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب المحمولة في التواصل مع الطلاب، الذين أظهروا تفاعلهم الشديد مع شيوخهم.

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