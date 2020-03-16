شكرا لمتابعة خبر عن تعليق إجراءات التوسط بالاستقدام للعمالة المنزلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، تعليق إجراءات التوسط بالاستقدام للعمالة المنزلية مؤقتاً، عبر نظام التعاقد الإلكتروني وذلك حتى إشعار آخر.

وأوضحت الوزارة، أنه سينحصر تقديم خدمات العمالة المنزلية على العقود التي تكون مدتها شهر أو أكثر ومع عميل واحد، فضلًا عن تعليق العمل بالعقود الأخرى ومنها عقود الساعة واليومي والأسبوعي، كما يجب على المرخص له فحص العمالة المنزلية صحياً والتحقق من سلامتهم قبل تقديم الخدمات والفحص بين كل عقد وآخر.

وقالت أنه سيتم إعفاء المرخص لهم والعملاء من الغرامات المحددة في عقد التوسط التي تكون مستحقة من بعد تاريخ 10 رجب 1441 هـ وحتى إشعار آخر؛ داعية شركات ومكاتب الاستقدام إلى الالتزام بالخطوات الصحية الوقائية للعمالة داخل مقرات الإيواء وقبل تقديم الخدمات للعملاء.