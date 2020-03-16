شكرا لمتابعة خبر عن بيانات هامة يجب تواجدها على السلعة قبل الشراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت هيئة حقوق الإنسان اليوم الإثنين عن البيانات التي يجب توفرها على المنتج قبل الشراء باللغة العربية ، ضمن حقوق المستهلكين ، وهي كالتالي : كشفت هيئة حقوق الإنسان اليوم الإثنين عن البيانات التي يجب توفرها على المنتج قبل الشراء باللغة العربية ، ضمن حقوق المستهلكين ، وهي كالتالي : 1- المقاس . 2- الصلاحية . 3- المكونات . Advertisements 4- بلد التصنيع أو الإنتاج . 5- السعر . 6- الجهة المصنعة . 7- تفاصيل المبالغ " توضيح الضريبة " . 8- وجود التحذيرات اللازمة على المنتج ، وتكون واضحة ومباشرة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيانات هامة يجب تواجدها على السلعة قبل الشراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.