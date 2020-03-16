شكرا لمتابعة خبر عن فريق طبي ينجح بإرجاع عضلة الرقبة لطفلة بحفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):

أسهم -بفضل الله - الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن من إنهاء معاناة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات كانت تعاني من تشوُّه خلقي في الرقبة منذ الولادة والتفاف بالوجه وعدم القدرة على تحريك الرقبة .

حيث تبين بعد إجراء الفحوصات والأشعة التشخيصية اللازمة، وجود تليف بالعضلة الرئيسية بالرقبة وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي ناجح تم من خلاله إصلاح التشوهات وإرجاع العضلة لوضعها الطبيعي وتكللت بالنجاح مع تقديم الرعاية الصحية لها.

حيث تماثلت للشفاء التام وغادرت الطفلة وهي بصحة جيدة مع قدرتها على تحريك الرقبة ولله الحمد.