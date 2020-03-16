شكرا لمتابعة خبر عن تخفيض الإنارة في منتزهات الردف والملك عبدالله بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): وجه أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، بتخفيض الإنارة في محيط منتزهات الردف والملك عبدالله وكافة الحدائق. وجه أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، بتخفيض الإنارة في محيط منتزهات الردف والملك عبدالله وكافة الحدائق. وأوضحت أمانة الطائف، أن التوجيه وذلك منعاً للتجمعات تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية. كما وجه " آل هميل"، رؤساء البلديات المرتبطة والفرعية والإدارات الإشرافية بالوقوف ميدانياً مع المراقبين ومتابعة تطبيق تلك الاجراءات.

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