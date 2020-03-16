بالصور.. إغلاق مواقف حجز السيارات في مداخل مكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): باشرت امانة العاصمة المقدسة اليوم الإثنين إغلاق مواقف حجز السيارات في مداخل مكة المكرمة . باشرت امانة العاصمة المقدسة اليوم الإثنين إغلاق مواقف حجز السيارات في مداخل مكة المكرمة . ووثقت بعض الصور أعمال البلديات بمكة المكرمة تنفيذاً لقرار الجهات المعنية ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها حكومة المملكة . Advertisements

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