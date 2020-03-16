شكرا لمتابعة خبر عن موعد استرداد رسوم المرافقين عند عمل خروج نهائي لهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، طريقة استرداد رسوم المرافقين عند عمل خروج نهائي لهم.

وردّت "الجوازات" على استفسار لأحد الوافدين بشأن هذا الأمر، قائلًا: " عند سداد الاستحقاق المالي وبعد تنفيذ الخدمة لا يمكنك الاسترداد".

وكانت الجوازات، قد أتاحت خدمة تمديد تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها للحالات التي تأثرت بتطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية، إذ سيتم تمديدها بنفس المدة السابقة.