شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طريقة استعادة كلمة المرور لحساب ولي الأمر على نظام نور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة التعليم طريقة استعادة ولي الأمر لكلمة المرور في حسابه على نظام نور ، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية : كشفت وزارة التعليم طريقة استعادة ولي الأمر لكلمة المرور في حسابه على نظام نور ، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية : 1- الدخول على صفحة نظام نور واختيار " هل نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم " . 2- تعبئة البيانات المطلوبة " رقم هوية ولي الأمر ، رمز التحقق " ثم التالي . Advertisements 3- يظهر لولي الأمر خيارين لإستعادة كلمة المرور برقم الجوال أو البريد الإلكتروني المسجل في بياناته السابقة . 4- يظهر رابط يتيح إمكانية تغيير البريد الإلكتروني ورقم الجوال لتحديث بيانات الإتصال . بعد اكتمال تعبئة البيانات تُرسل لولي الأمر رسالة لتحديث كلمة المرور على الجوال كرسالة نصية ، أو على الإيميل كرابط ، ويختار ولي الأمر رقم سري جديد ليمكنه الدخول على حسابه .

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