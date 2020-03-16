شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات: لم يُصدر تعليمات بشأن تمديد الخروج والعودة والإقامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت المديرية العامة للجوازات اليوم الإثنين عدم صدور تعليمات حتى الآن بشأن تمديد الخروج والعودة والإقامة لمن هم خارج المملكة . أكدت المديرية العامة للجوازات اليوم الإثنين عدم صدور تعليمات حتى الآن بشأن تمديد الخروج والعودة والإقامة لمن هم خارج المملكة . وقالت "الجوازات " أنه سيتم الإعلان لاحقاً عما يستجد من تعليمات حيال الحالات التي تأثرت بتطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية بموجب الأنظمة واللوائح . جاء ذلك رداً على تساؤل حول أنباء عن امكانية تمديد الخروج والعودة والإقامة لمن هم خارج المملكة وفي سوريا تحديداً

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