حقيقة الأوضاع داخل ميناء جدة الإسلامي

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):أكدت إمارة منطقة مكة اليوم الإثنين استمرار الأعمال التشغيلية والبحرية بشكل طبيعي في ميناء جدة الإسلامي ، وبما يضمن كفاءة الأداء التشغيلي وفق متطلبات العمل .
كما أكدت الأخذ بالاحتياطات اللازمة والتعليمات التي أوصت بها وزارة الصحة لدفع أي ضرر عن العاملين بالميناء أو المتعاملين معه .
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة إتخذت إجراءات وقائية مع الهيئة العامة للموانئ للتعامل مع السفن والبواخر القادمة للموانئ .
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