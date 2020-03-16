شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة الأوضاع داخل ميناء جدة الإسلامي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أكدت إمارة منطقة مكة اليوم الإثنين استمرار الأعمال التشغيلية والبحرية بشكل طبيعي في ميناء جدة الإسلامي ، وبما يضمن كفاءة الأداء التشغيلي وفق متطلبات العمل .

كما أكدت الأخذ بالاحتياطات اللازمة والتعليمات التي أوصت بها وزارة الصحة لدفع أي ضرر عن العاملين بالميناء أو المتعاملين معه .

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة إتخذت إجراءات وقائية مع الهيئة العامة للموانئ للتعامل مع السفن والبواخر القادمة للموانئ .

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