شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في مسقط تدعو المواطنين للتواصل معها حال رغبتهم في العودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مسقط (صدى): دعت سفارة المملكة في سلطنة عمان، المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة بالتواصل معها؛ للتسهيل عليهم ومساعدتهم. دعت سفارة المملكة في سلطنة عمان، المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة بالتواصل معها؛ للتسهيل عليهم ومساعدتهم. وقالت السفارة في مسقط، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، اليوم الاثنين: " ‏تدعو سفارة المملكة العربية السعودية لدى سلطنة عُمان، المواطنين الزائرين لسلطنة عُمان في حالة رغبتهم العودة إلى المملكة التواصل مع السفارة من خلال الهاتف المدون أدناه، وستقوم السفارة بالتنسيق في هذا الشأن مع الجهات المختصة بالمملكة.. هاتف نقال رقم: ( ٠٠٩٦٨٩٩٢١٣٣٩٤ ) " .

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