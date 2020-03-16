شكرا لمتابعة خبر عن مطار الملك فهد يُعلق العمل في صالتي المدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): أعلن مطار الملك فهد الدولي، عن تعليق العمل مؤقتًا بصالتي المدينة بالدمام والخبر. أعلن مطار الملك فهد الدولي، عن تعليق العمل مؤقتًا بصالتي المدينة بالدمام والخبر. وأوضح المطار، أنه بإمكان المسافرين إجراء عمليات تسجيل الرحلات وشحن الأمتعة عبر منصات التسجيل بالمطار. يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة خلال الفترة الحالية، إذ تم تعليق الدراسة والعمل بالبصمة في جهات عدة.

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