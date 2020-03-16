شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير القصيم يشارك في مبادرة "السلام نظر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

وثق مقطع فيديو مشاركة أمير منطقة القصيم سمو الأمير فيصل بن مشعل في مبادرة " السلام نظر " خلال ترؤسه اجتماع مركز التحكم والسيطرة الخاص بمتابعة الإجراءات الإحترازية التي تتخذها المملكة .

وأظهر المقطع أمير القصيم وهو يلقي السلام على المسؤولين المشاركين بالإجتماع ملوحاً بيده دون مصافحة ، قائلاً " مساكم الله بالخير .. السلام نظر " ، ليرد الجميع تحية الإسلام دون مصافحة باليد .

وخلال الإجتماع تابع أمير القصيم مستجدات الأمور حول الإجراءات الإحترازية ، بمطار الأمير نايف ومستشفى بريدة ومستشفى الملك سعود ، وغيرها من المؤسسات مؤكداً على الإهتمام بالوقاية لدفع أي ضرر عن المواطنين والمقيمين .